Wilhelmshaven: Vorankündigung Veranstaltung

Pressemeldung vom 15. Mai 2017, 14:40 Uhr

Am 7. September 2017 veranstaltet das Jugendparlament Wilhelmshaven mit Hinblick auf die Bundestagswahl eine Podiumsdiskussion. Zugesagt haben die Kandidatinnen und Kandidaten von CDU, SPD, FDP, DIE PARTEI, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und der AfD. Die Veranstaltung beginnt um 18:00 im Kulturzentrum Pumpwerk in Wilhelmshaven. Unsere Debatte zeichnet sich vor allem durch die sehr knappen Redezeiten aus (da Politiker sehr gerne abschweifen) und ist vor allem für Erstwähler. Selbstverständlich heißen wir aber auch jeden willkommen der nicht zum ersten Mal den Bundestag wählt, oder noch nicht wählen darf. Es ist eine für Jeden offene Veranstaltung. Die Fragen der Debatte kommen aus dem Publikum, sie können bereits im Vorfeld an uns auf Facebook gestellt werden oder direkt vor Ort abgegeben werden. Nach ein paar Fragen wird eine Diskussion zwischen Publikum und Kandidaten stattfinden, wo weitere Fragen gestellt werden können. Der Eintritt ist selbstverständlich frei und der Zugang ist auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen möglich. Näheres unter jugendparlament-whv.de und auf unserer Facebook Seite.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven