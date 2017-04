Wilhelmshaven: Seit 50 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr

Pressemeldung vom 27. April 2017, 13:26 Uhr

Auf 50 Jahre im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr in Wilhelmshaven blickt Joachim Rahm nun im Rahmen einer Feier mit den Alterskameraden der Ortsfeuerwehr Rüstringen zurück. Rahm trat am 7. April 1967 in die damalige Ortsfeuerwehr Nord ein. Er absolvierte einige Lehrgänge, bis hin zum Gruppenführer. Außerdem war Rahm einige Zeit der Sicherheitsbeauftragte der OF Nord. Stadtbrandmeister Michael Feist verlieh Joachim Rahm das Abzeichen für 50 Jahre Feuerwehr und dankte für die geleistete Arbeit. Er vergaß nicht, Rahms Ehefrau Angelika zu danken, dass sie ihren Mann mit der Feuerwehr teilte. Als Sprecher der Alterskameraden übergab Hans-Georg Burmester eine Urkunde der Ortsfeuerwehr und gratulierte herzlich.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven