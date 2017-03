Wilhelmshaven: Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Pressemeldung vom 29. März 2017, 16:28 Uhr

In Erinnerung an den Tag der Schließung des Lagers Neuengamme, Außenkommando Wilhelmshaven, findet am Samstag, 8. April, eine Gedenkveranstaltung statt. Die Stadt Wilhelmshaven lädt die Bevölkerung hierzu herzlich ein. Um 14.45 Uhr werden zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus Kränze auf dem Friedhof Aldenburg niedergelegt, um 15.30 Uhr an der Gedenkstätte des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers „Schwarzer Weg“ im Mühlenweg 4. An der Gedenkveranstaltung werden Angehörige ehemaliger niederländischer Häftlinge teilnehmen.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven