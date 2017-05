Region Hannover: Richtfest für die Mehrzweckhalle der BBS Neustadt a. Rbge.

Pressemeldung vom 15. Mai 2017, 15:32 Uhr

Ende des Jahres soll die neue Mehrzweckhalle bereits stehen und der Berufsbildenden Schule Neustadt am Rübenberge Platz für bis zu 400 Personen bieten. Der Rohbau steht, die Arbeiten im Inneren des Gebäudes stehen in den Startlöchern. Daher möchte die Region Hannover als Bauherrin gern Richtfest feiern. Am

Donnerstag, 18. Mai 2017, um 13.30 Uhr

an der Mehrzweckhalle der BBS Neustadt,

Bunsenstraße 6, 31535 Neustadt a. Rbge.

wird der Richtkranz auf das Gebäude gesetzt. Nach dem Richtspruch begrüßen Ulf-Birger Franz, Bildungsdezernent der Region Hannover, Bernhard Marsch, Schulleiter der BBS Neustadt, sowie Neustadts Bürgermeister Uwe Sternbeck ihre Gäste. Gemeinsam mit der Architektin Maria Pfitzner können die Gäste danach einen Blick ins Gebäude werfen.

Quelle: Region Hannover