Oldenburg: Liebe Akteur_innen im Oldenburger Inklusionsprozess! Liebe Interessierte!

Pressemeldung vom 9. Juni 2017, 12:17 Uhr

1. CSD – Christopher Street Day am 17. Juni

Das Aktionsbündnis 5. Mai wird sich auch in diesem Jahr wieder an der CSD Demo beteiligen. Treffpunkt ist am Samstag, 17. Juni um kurz vor 12:00 Uhr am „Schwan“ beim Kran, Stau 34, 26122 Oldenburg. Alle, die sich getreu dem Motto „Oldenburg will Inklusion“ anschließen möchten sind hierzu herzlich eingeladen. Weitere Informationen finden sich hier.

2. „rette das GLOBE“ 4. Teil

Für die 4. Infoveranstaltung öffnet am kommenden Sonntag, 11. Juni um 15.00 Uhr das Staatstheater seine Pforten. Grundlegende Informationen zu dem Projekt und neueste Entwicklungen werden berichtet. Über die Premiere von Mr. GLOBE freut sich das Globe-Team besonders. Weitere Informationen finden sich hier.

3. Eröffnung „Toilette für alle“

Am kommenden Mittwoch, 14. Juni um 11:30 Uhr ist es endlich soweit: Norddeutschlands erste „Toilette für alle“ wird eröffnet. Alle sind herzlich eingeladen sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Zu finden ist die „Toilette für alle“ im Schlauen Haus, Schlossplatz 16, 26122 Oldenburg. Hinweis: Zur Nutzung des Personen-Lifters ist das eigene Lifter-Tuch mitzubringen. Weitere Informationen finden sich hier.

4. Netzwerk Inklusionkonkret!

Das nächste Netzwerktreffen findet am Mittwoch, 14. Juni 2017 ab 17:30 Uhr im Schlauen Haus, Schlossplatz 16, 26122 Oldenburg statt. Zu einem gemeinsamen Stadtspaziergang vor dem Netzwerktreffen um 16:30 Uhr laden Frau Duwe und ihre Kolleginnen vom Oldenburger Tourismus Marketing (OTM) ein. Interessierte können dann bereits um 16:30 Uhr zum Schlossplatz kommen. Für eine bessere Planung ist eine kurze Rückmeldung an inklusion@stadt-oldenburg.de wer zum Spaziergang kommt wichtig.

5. Terminänderung des Seniorensporttages 21.Oktober 2017

Aufgrund von Umbaumaßnahmen in den Räumlichkeiten des Hochschulsports der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ergibt sich leider eine Terminverschiebung des AGIL Seniorensporttages vom 09.September auf den 21.Oktober 2017, 10:00 bis 14:00Uhr. Die Veranstaltung findet im geplanten Umfang statt.

Weitere Information rund um die Oldenburger Inklusion auf unserer Homepage: www.oldenburg.de/inklusion.

Quelle: Stadt Oldenburg