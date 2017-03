Neuenkirchen-Vörden: „Politik trifft Wirtschaft.“

Pressemeldung vom 29. März 2017, 16:24 Uhr

Unter der Leitung des Vorsitzenden Dr. Heinrich Brand besichtigte der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden die Fa. Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH im Gewerbegebiet an der Bahnhofstraße in Neuenkirchen, einer der führenden Premix- und Mineralfutterhersteller in Deutschland. Die Geschäftsführer der Firma, Dr. Bernhard Wesseling, Dr. Andreas Dreishing und Dr. Annabell Hardinghaus erläuterten den Politikern ausführlich den geschichtlichen Werdegang und die geschäftliche Ausrichtung der Firma an drei Standorten in Deutschland mit insgesamt 185 Mitarbeitern. Besonders beeindruckt zeigten sich die Ausschussmitglieder von dem Innovationspotential des Betriebes, der neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit der Nutzung fundierter praktischer Erfahrungen verbindet und auf dieser Grundlage seine Produkte ständig weiterentwickelt und optimiert. Bei einem Gang durch die Produktion zeigten sich die Gäste über den hohen Spezialisierungsgrad und den Stand der Automation in der Firma überrascht. Auch die hohen Anforderungen an die Lagerhaltung und an die Produkt- und Warendokumentation waren den Politikern in dieser Form noch nicht bekannt. Vertreter aller Parteien lobten die geschäftliche Entwicklung der Firma und würdigten die Rolle der Firma als verantwortungsvoller Arbeitgeber, auch bei der Schaffung von Ausbildungsplätzen. Den Geschäftsführern der Firma wurde angeboten, in Fragen der Betriebsentwicklung als Gemeinde immer für offene Gespräche zur Verfügung zu stehen. Die Ausschussmitglieder waren sich einig, in der Zukunft weitere Betriebe in der Gemeinde besichtigen zu wollen.

Quelle: Neuenkirchen-Vörden