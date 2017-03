Hagen: „Umwelttag in Hagen“

Pressemeldung vom 20. März 2017, 16:13 Uhr

Es liegt viel Müll an den Wegen unserer schönen Ortschaft Hagen, da sollten wir gemeinsam anpacken. Ich lade Sie zum großen Umwelttag in der Ortschaft Hagen ein.

Treffpunkt ist am Sonnabend, 08. April 2017 um 10:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Hagen

Mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern machen wir uns wieder auf, den Müll, der sich übers Jahr in den öffentlichen Hecken und Gräben angesammelt hat, zu entsorgen.

Wer einen Eimer, Gummi- oder Gartenhandschuhe besitzt, möge es bitte mitbringen. Sollte Ihnen ein PKW mit Anhänger zur Verfügung würde ich mich freuen, wenn Sie diesen zur Verfügung stellen würden.

Nach dem Aufräumen wartet ein kleiner Mittagsimbiss auf alle Helferinnen und Helfer.

Quelle: Samtgemeinde Hagen