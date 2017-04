Göttingen: Strategische Ausrichtung 2018 und Anträge der Gruppen und Fraktionen

Pressemeldung vom 19. April 2017, 15:48 Uhr

Die strategische Ausrichtung des Landkreises Göttingen im Haushaltsjahr 2018 berät der Kreistag in seiner 5. Sitzung am Mittwoch, 26.04.2017. Beginn ist um 15:00 Uhr im Ratssaal des Neuen Rathauses der Stadt Göttingen, Hiroshimaplatz 1-4, 37083 Göttingen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Beratungen der Erweiterung der Entsorgungsanlage Hattorf am Harz, von erwarteten Mehrkosten beim Neubau der Sporthalle an der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Groß Schneen, der Besetzungsvorschlag für die Stelle der Konrektorin bzw. des Konrektors an der Oberschule Dransfeld sowie eine Reihe von Anträgen der im Kreistag vertretenen Gruppen und Fraktionen. Die vollständige Tagesordnung und die Beratungsunterlagen stehen im Kreistagsinformationssystem zur Verfügung. Es ist erreichbar über die Webseite des Landkreises: www.landkreisgoettingen.de.

Quelle: Landkreis Göttingen