Göttingen: SPURENSUCHER KONRAD MÄTZIG MIT WERKSCHAU IM TORHAUS

Pressemeldung vom 19. April 2017, 16:03 Uhr

Ab Freitag, 28.April 2017, zeigt die Torhaus-Galerie am alten Stadtfriedhof Arbeiten des Malers und Bildhauers Konrad Mätzig aus Einbeck-Avendshausen. Seine Ausstellung „Überfahrt“ wird um 17.00 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Sie ist dann ab Sonnabend, 29. April, bis zum 28. Mai jeweils freitags bis sonntags in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr zu sehen.

In Mätzigs Werk verändert sich alles in Form und Bedeutung, es strebt zum Leben und Wachsen und fügt sich damit dem Kreislauf des Natürlichen. Dieser Tatsache ist er in seiner künstlerischen Arbeit immer wieder tastend und forschend nachgegangen. Er ist Sammler und Spurensucher; mit Eichenbalken, Holzleim, Sägemehl, Jutesäcken und ausgebleichten Hölzern lässt er Naturimpressionen, Animalisches und Florales entstehen. Die Inspiration dazu zieht er aus Fundstücken, die er in seiner Umgebung entdeckt. Viele der Figuren, die Konrad Mätzig schafft, wirken abstrakt, sind aber doch sehr konkret. Manche erinnern an archäologische Fundstücke. Seinen oft schweren Holzskulpturen stehen aber auch filigrane Zeichnungen gegenüber, bei denen es sich zum größten Teil um Frauenakte handelt.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit