Göttingen: Osterferienprogramm im Kinderhaus Lohmühle

Pressemeldung vom 15. März 2017, 17:10 Uhr

In der Zeit vom 10. bis zum 21. April 2017 bietet das Kinderhaus an der Lohmühle wieder ein Osterferienprogramm für sechs- bis zwölfjährige Kinder an. Jeweils von 13.30 bis 17.45 Uhr können täglich alle interessierten Kinder an den Angeboten rund um das Thema „Naturschutz“ teilnehmen. Daneben werden einige besondere Ausflüge stattfinden: in den Wald, ins Kino oder in die Kinderstadt; dafür sind eine Anmeldung sowie eine kleine Teilnahmegebühr fällig. Informationen zur Lohmühle und zur Anmeldung für das Ferienprogramm gibt es beim Kinderhaus an der Lohmühle, Lohmühlenweg 4, 37073 Göttingen, Tel.: 0551 – 38445874.

Auch außerhalb der Ferien steht das Kinderhaus allen Kindern kostenlos und ohne Anmeldung zur Verfügung.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit