Göttingen: Ortsratssitzungen in Geismar und Grone am 30. März

Pressemeldung vom 20. März 2017, 16:31 Uhr

Beratungen um 19.30 Uhr im Sitzungssaal der Verwaltungsstelle in der Kerllsgasse 2 los, in Grone um 20.00 Uhr im Bürgerhaus, Martin-Luther-Straße 10. Themen in Geismar sind der Bericht des Ortsheimatpflegers, das Osterfeuer, vier Zuschussanträge und ein Antrag des beratenden Mitglieds Carmen Rotter zur Einrichtung einer „grünen Welle“ auf der Kiesseestraße. In Grone geht es um frühere Ortsratsanregungen zur Einrichtung von Stellplätzen für Car-Sharing und wegen zusätzlicher E-Ladestationen sowie um Anträge zum Fahrradverkehr Zwei Ortsratssitzungen am Donnerstag, 30. März 2017: in Geismar gehen die an der Kasseler Landstraße (SPD-Fraktion) und zum Parken in der Krugstraße, zum Schaden an der Straße am Greittor sowie zum Flussbett der Grone (alle CDU-Fraktion). Hinweis für die Redaktionen: Zu den Sitzungen sind Sie eingeladen. Die kompletten Tagesordnungen mit allen verfügbaren Vor- und Anlagen finden Sie im Internet unter www.goettingen.de > Rathaus & OB > Bürgerinformation > Kalender unter dem Datum der Sitzung.

