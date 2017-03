Göttingen: Ortsrat Weende / Deppoldshausen

Pressemeldung vom 9. März 2017, 15:39 Uhr

Um Anträge zur „Beschränkung der Gesamtverkaufsfläche für Möbeleinzelhändler am Sonderstandort West in Grone“ (CDU-Fraktion und Ortsratsmitglieder der FDP und der Piratenpartei), zur Steigerung der Attraktivität des Thiehauses (interfraktionell) und zur Aufstellung von Fahrradständern an der Verwaltungsstelle (Fraktionen von SPD und Bündnis 90 / Die Grünen) geht es in der 4. Sitzung des Ortsrates Weende / Deppoldshausen am Donnerstag, 16. März 2017, ab 19.30 Uhr im Thiehaus, Breite Straße 17. Beraten wird außerdem u.a. über den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Göttingen-Weende Nr. 57 „Universitätsbereich Nord – Erweiterung Nordost“.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit