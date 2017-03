Göttingen: Noch Plätze frei am Herberhäuser Stieg

Pressemeldung vom 10. März 2017, 10:44 Uhr

Für die von der Stadt Göttingen organisierte Tagesbetreuung am Herberhäuser Stieg in den Osterferien sind in der Zeit vom 10. bis 21. April 2017 für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren noch einige Plätze frei. Nähere Informationen über die Ferienangebote der Stadt gibt es unter www.ferien-goettingen-anmeldung.de . Dort kann auch online gebucht werden. Das geht auch direkt beim Fachdienst Jugendarbeit/ Jugendförderung (Neues Rathaus, Nebengebäude Reinhäuser Landstraße, 3. Obergeschoss, Zimmer 3332) nach telefonischer Rücksprache zu Terminvereinbarung mit Marlo Becker (Tel. 0551/400-2689). Die Tagestreuung bietet: Beste Ferienstimmung, Stockbrot backen am Lagerfeuer, Hütten bauen oder Schnitzen im Wald und in jeder Woche ein neues spannendes Thema. Wer dazu Lust hat, sollte sich unbedingt anmelden. Die Kosten pro Woche belaufen sich auf 55 bis 65 Euro, Verpflegung inklusive. Für Eltern mit geringem Einkommen besteht die Möglichkeit, für die Tagesbetreuung wirtschaftliche Jugendhilfe zu beantragen.

