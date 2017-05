Göttingen: Gedenkstein zur Erinnerung an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft wird eingeweiht

Pressemeldung vom 4. Mai 2017, 16:12 Uhr

Der Gedenkstein zur ehrenden Erinnerung an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Göttingen wird am Mittwoch, 17. Mai 2017, um 14.00 Uhr vor dem Thomas-Buergenthal-Haus am Johanniskirchhof enthüllt. In dem Haus, das heute von der Stadtbibliothek genutzt wird, befand sich früher das städtische Polizeigefängnis. Zur Einweihung spricht die Göttinger Stadträtin Petra Broistedt, Dezernentin für Kultur und Soziales. Die Einführung hält Dr. Rainer Driever, der im Auftrag der Stadt die Geschichte des Widerstandes gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Göttingen erforscht hat. Sein Abschlussbericht ist unter www.stadtarchiv.goettingen.de/widerstand öffentlich zugänglich. Der Ausschuss für Kultur und Wissenschaft der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.August 2016 der Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes zur Erinnerungskultur an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Göttingen zugestimmt. Im Oktober vergangenen Jahres beschloss er, zum Gedenken an die Göttinger Bürgerinnen und Bürger, die aus politischen, weltanschaulichen, religiösen Gründen Widerstand gegen das NS-Regime geleistet haben, einen zentralen, in Form und Gestaltung dem Zwangsarbeiter-Denkmal vergleichbaren Gedenkstein vor dem Thomas-Buergenthal-Haus aufzustellen und am Boden vor dem Gedenkstein einen QR-Code-Stein einzulassen. Die Nutzung des Codes führt zur Subdomain des Stadtarchivs. Der Gedenkstein ist aus schwarzem, schwedischen Granit, hat die Abmessungen 220 x 80 x 25 Zentimeter und ein Gewicht von 2,5 Tonnen. Seine Inschrift lautet: Zum Gedenken an die Menschen, die zwischen 1933 und 1945 trotz aller Bedrohungen mutig Widerstand gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime geleistet haben. Dieser Gedenkstein steht vor dem Thomas-Buergenthal-Haus. Hier befand sich das städtische Polizeigefängnis, in dem die meisten Göttinger Mitglieder des NS-Widerstands inhaftiert waren.

Die Stadt Göttingen dankt der EAM GmbH & Co.KG für ihre freundliche Unterstützung. Die Gesellschaft hat auf eigene Kosten eine Straßenlaterne auf dem Johanniskirchhof erneuert und versetzt und damit Platz für die Aufstellung des Gedenksteines am Thomas-Buergenthal-Haus geschaffen.

