Göttingen: Frühjahrsaktion zu Biogut- und Grüngutkompost

Pressemeldung vom 27. März 2017, 16:44 Uhr

Der Landkreis Göttingen bietet auf seinen Kompostanlagen in Dransfeld und Duderstadt/Breitenberg Biogut- und Grüngutkompost mit einer Korngröße bis zu 15 mm zu günstigen Preisen an. Im Zeitraum vom 01.04. April bis einschließlich 15.04.2017 können die gütegesicherten Komposte in Kleinmengen bis 200 kg für 1,50 Euro (Biogutkompost) bzw. 2,50 Euro (Grüngutkompost) erworben werden. Bei Abnahme größerer Mengen über 200 kg reduzieren sich die Preise in diesem Zeitraum für Biogutkompost auf 20 Euro je Tonne und für Grüngutkompost auf 30 Euro je Tonne. Darüber hinaus ist die „Leinetaler Gartenerde“ als Mutterbodenersatz für Profi- und Hobbygärtner ganzjährig auf beiden Kompostanlagen erhältlich. Diese unkrautfreie und nährstoff-bevorratete Erde wird auf der Anlage in Duderstadt/Breitenberg mit eigenen Komposten und Erden hergestellt. Die Gartenerde kann in Kleinmengen unter 200 kg für 5 Euro oder bei Abnahme einer Menge von mehr als 200 kg für 25 Euro je Tonne bezogen werden. Weitere Informationen sind unter Telefon 0551 525-2529.

Quelle: Landkreis Göttingen