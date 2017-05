Göttingen: Feuerwehr weiht Anbau ein

Pressemeldung vom 4. Mai 2017, 16:21 Uhr

Am Sonnabend, 13. Mai 2017, wird der Anbau der Fahrzeughalle der Ortsfeuerwehr Elliehausen, Dawesbreite 6, von 16.00 bis 18.00 Uhr feierlich eingeweiht. In der bisher vorhandenen Fahrzeughalle befanden sich zwei Einstellplätze für Fahrzeuge sowie Schränke für Kleidung und Ausrüstung der Feuerwehrleute. Mit dem Anbau, in dem nun eines der Fahrzeuge untergebracht wird, konnte Platz gewonnen werden, um einen der ehemaligen Einstellplätze zum Umkleidebereich umzufunktionieren. Die Baukosten liegen bei etwa 195.000 Euro.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit