Göttingen: Ausschuss für Personal, Gleichstellung und Inklusion

Pressemeldung vom 9. Juni 2017, 12:20 Uhr

Um die ergänzte und geänderte, ansonsten in der Hauptsatzung geregelte „Übertragung von Aufgaben des Verwaltungsausschusses“ sowie die von der PIRATENundPARTEI-Ratsgruppe (mit einem Änderungsantrag der SPD-Fraktion) angestoßene Umbenennung und Neuausrichtung des Frauenbüros geht es in der 6. Sitzung des Ausschusses für Personal, Gleichstellung und Inklusion am Montag, 19. Juni 2017, ab 16.00 Uhr im Sitzungssaal Thorn (126) im 1. Obergeschoss des Neuen Rathauses.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit