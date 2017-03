Göttingen: Auftakt des Kultursommers mit Brand & Thomas und Malmsheimer

Pressemeldung vom 15. März 2017, 15:30 Uhr

Matthias Brandt & Jens Thomas und Jochen Malmsheimer sorgen in diesem Jahr für den Auftakt des Göttinger Kultursommers. Für ihre Gastspiele gibt es ab 10. März 2017 Karten zu 25, 22, 19 und 13 Euro im Vorverkauf an allen bekannten Göttinger Vorverkaufsstellen und unter www.dt-goettingen.de. Ermäßigte Karten sind jeweils drei Euro günstiger. Der preisgekrönte Schauspieler Matthias Brandt und der Singer-Songwriter und Improvisationskünstler Jens Thomas kommen am Sonnabend, 24. Juni 2017, mit ihrem neuen Projekt „Life – Raumpatrouille & Memory Boy“ nach Göttingen. In einer Wort-Musik-Collage bringen die beiden Künstler ihre neuen Werke gemeinsam auf die Bühne im Deutschen Theater. Beginn ist um 20.00 Uhr. Ihre Geschichten und Songs sind Reisen in einen Kosmos, den jeder kennt, der aber hier mit ganz besonderem Blick untersucht wird: den Kosmos der eigenen Kindheit. Auch ihre dritte gemeinsame Zusammenarbeit verspricht einen ganz besonderen Abend. Am Sonntag, 25. Juni 2017, gehört dem wortgewaltigen Kabarettisten Jochen Malmsheimer ab 20.00 Uhr die Bühne im Deutschen Theater. Der vielfach preisgekrönte Malmsheimer kommt mit seinem neuesten Programm „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ zum Göttinger Kultursommer. Wer seiner Show einen solchen Namen gibt, der fordert schon vor der Vorstellung heraus. Malmsheimer ist ein Meister seines Faches und sorgt für ein Feuerwerk der Satire.

Insgesamt drei Gastspiele bietet der städtische Fachdienst Kultur in diesem Kultursommer im Deutschen Theater (DT) an. Auf die Veranstaltung der Göttinger Theater Tage zur klassischen Theaterferienzeit wird in Abstimmung mit dem DT verzichtet. Eine weitere Neuigkeit in Sachen Kultursommer: Aus den „Larifari“- Kinder-Sonntags-Theater Tagen wird ab 2017 ein „Larifari“-Kinder-Straßentheatertag, der 2017 am 24. Juni stattfindet. Weitere Informationen unter www.kultursommer.goettingen.de.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit