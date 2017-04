Göttingen: Amtsblatt Nr. 8 erscheint am 2. Mai

Pressemeldung vom 28. April 2017, 11:07 Uhr

Die Satzung über die Gestaltung der Gesundheitsversorgung für Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes, die Auflösung der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS) und die Jahresabschlüsse 2015 der Beschäftigungsförderung (kAöR), der Seniorenzentrum Göttingen Vermietungs-GmbH & Co. KG (SZ KG) und der GmbH des Deutschen Theaters sind Themen des Amtsblattes, das am Dienstag, 2. Mai 2017, erscheint. Das Amtsblatt ist kostenlos im Info-Büro im Neuen Rathaus, im Alten Rathaus, in der Stadtbibliothek sowie in den Verwaltungsstellen Geismar, Grone und Weende erhältlich und auch im Internet unter www.goettingen.de/amtsblatt zu finden.

