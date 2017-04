Göttingen: 25jähriges Dienstjubiläum bei der Berufsfeuerwehr

Pressemeldung vom 28. April 2017, 11:08 Uhr

Sein 25jähriges Berufsjubiläum feiert am Donnerstag, 4. Mai 2017, der Brandamtsrat Frank Dittrich. Nach seiner Ausbildung zum Feinmechaniker und einer Tätigkeit im Ausbildungsbetrieb hat Dittrich seinen Zivildienst beim Arbeiter-Samariter Bund absolviert und dort anschließend auch als Rettungssanitäter gearbeitet, bevor er 1993 in den Vorbereitungsdienst bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Göttingen eingetreten ist. Der Jubilar, selbst ausgebildeter Rettungsassistent und Ausbilder an der Lehrrettungswache, leitet bei der Göttinger Berufsfeuerwehr den Fachdienst Rettungswesen. Er wurde 2011 zum Brandamtsrat ernannt.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit