Diakonie im Oldenburger Land: Jugendliche starten zu Supermarkt-Rallye

Pressemeldung vom 28. März 2017, 16:19 Uhr

25 Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres bei der Diakonie starten zur Rallye durch den Combi-Supermarkt in Garrel.

Dienstag, 04.04.2017 um 11:00 Uhr Combi-Supermarkt Nikolausdorfer Str. 5 49681 Garrel

Eigentlich wollten die jungen Männer und Frauen aus dem Oldenburger Land nur etwas über gesunde Ernährung lernen, berichtet der Pädagoge Thomas Scheurenbrand. Ernährungsberaterin Gaby Behrends nimmt den Wunsch der jungen Leute auf und schickt sie zum Testkauf. Möglichst schnell sollen sie einen Einkaufskorb zusammenstellen, der möglichst gesund und ausgewogen ist. Anschließend werden die Testeinkäufe gemeinsam bewertet. Freiwillige Soziale Helfer und Helferinnen haben großes Interesse an solchen Veranstaltungen. Schließlich sind viele von Ihnen das erste Mal berufstätig und für die Eigenversorgung selbst verantwortlich. Zwischen Gesundheitsbewußtsein und Fairhandel, Fertigprodukten und Discountversorgung sind sie auf der Suche nach ihrem eigenen Lebensstil, erläutert Scheurenbrand. Ernährungsberaterin Behrens will den jungen Leuten auch zeigen, welche Lebensmittel mit weniger Zucker und Fett auskommen. So sollen die Jugendlichen lernen, was wirklich gesund ist und zu einer ausgewogenen Ernährung beiträgt. Obst, Gemüse und Vollkornprodukte aus der Region gehören dabei zu ihren Favoriten.

Quelle: Diakonie im Oldenburger Land