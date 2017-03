Diakonie im Oldenburger Land: Frühschoppen und schmökern mit der Flower-Street-Jazz-Band

Pressemeldung vom 10. März 2017, 10:45 Uhr

Der Förderverein der Tagesstätte am Borchersweg hat die Flower-Street-Jazz-Band für ein Frühschoppenkonzert gewonnen am 26.03.2017 von 10 bis 13 Uhr. Anmeldung und Karten für das reichhaltige Frühstücksbüffet mit Musik gibt es direkt in der Tagesstätte oder unter Tel. 0441-20587-0. Außerdem bietet Tagesstättenleiterin Ulrike Meyer gebrauchte Bücher an zum schmökern und erwerben. Vom Erlös der Veranstaltung will der Förderverein Ferienfreizeiten im Sommer unterstützen. Die Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen hoffen auf ein volles Haus.

Quelle: Diakonie im Oldenburger Land