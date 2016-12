Wilhelmshaven: Wagner und Leinert nehmen Förderurkunde entgegen

Pressemeldung vom 1. Dezember 2016, 15:37 Uhr

Aus den Händen von Bundesbauministerin Barbara Hendricks und Florian Pronold, Parlamentarischer Staatssekretär, konnten Wilhelmshavens Oberbürgermeister Andreas Wagner und Stadtbaurat Oliver Leinert gemeinsam mit Hubertus Hebbelmann vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz am heutigen Mittwoch eine ganz besondere Urkunde in Empfang nehmen: Im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ wurden in Berlin die Förderkommunen des Jahres 2016 ausgezeichnet. Zu den 16 Projekten, die in den Genuss einer Bundesförderung kommen, gehört auch das trilaterale Wattenmeer-Partnerschaftszentrum, das auf dem Banter-See-Park in Wilhelmshaven errichtet werden soll. Zusätzlich zu der nun überreichten Förderurkunde gibt der Bund eine kräftige Finanzspritze zur Realisierung des Projektes dazu – nämlich 4 Millionen Euro.

Bundesministerin Hendricks gratulierte allen ausgezeichneten Kommunen zu ihren herausragenden Projekten. „Sie schaffen damit ein wertvolles Stück Baukultur in Deutschland. Es handelt sich dabei um echte Premiumprojekte mit einer Strahlkraft, die weit über die Regionen hinausgeht.“ Davon sind auch der Wilhelmshavener Oberbürgermeister und der Stadtbaurat überzeugt: „Die Wattenmeerzentrale am Banter See wird ein weiterer Meilenstein der städtebaulichen Entwicklung und nicht nur für Wilhelmshaven, sondern für Deutschland, die Niederlande und Dänemark von herausragender Bedeutung sein“, sind sich Wagner und Leinert schon heute sicher. „Das trilaterale Wattenmeer-Partnerschaftszentrum wird unsere Stadt nicht nur mit rund 80 Arbeitsplätzen bereichern, sondern auch für zahlreiche Synergieeffekte sorgen – für Gastronomie und Hotellerie ebenso wie für Wissenschaft und Wirtschaft.“

Quelle: Stadt Wilhelmshaven