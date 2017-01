Wilhelmshaven: Steuern der Stadt bleiben auch 2016 auf hohen Niveau

Pressemeldung vom 13. Januar 2017, 11:42 Uhr

Mit 71,90 Millionen Euro Netto-Steuereinnahmen verzeichnet die Stadt Wilhelmshaven 2016 ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr, in dem die Einnahmen nach Abzug der Gewerbesteuerumlage 71,48 Millionen Euro betragen haben. „Ein tolles Ergebnis“, bewertet Oberbürgermeister Andreas Wagner sichtlich zufrieden diese Gesamtzahl.

Die größte Steuereinnahmeposition war der Anteil an der Einkommensteuer. Das ist zwar eigentlich eine Landessteuer, aber die Kommunen werden an ihr mit rund 14 Prozent beteiligt. 2016 flossen so rund 25,7 Millionen Euro (Vorjahr: 24,9 Millionen Euro) in die Stadtkasse. An zweiter Stelle liegt die Gewerbesteuer mit 24,0 Millionen Euro (30,0 Millionen Euro), gefolgt von der Grundsteuer B mit 18,9 Millionen Euro (15,5 Millionen Euro).

Die übrigen Gemeindesteuern wie Grundsteuer A, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer blieben mit zusammen rund 900.000 Euro fast exakt auf dem Niveau von 2015, ebenso wie der Umsatzsteueranteil mit 4,0 Millionen Euro, den die Stadt ebenfalls vom Land erhält. Einzig die Vergnügungssteuer legte mit rund 1,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr (1,0 Millionen Euro) deutlich zu. Hier wirkten sich allerdings auch einige Nachveranlagungen für Vorjahre aus.

„Es zeigt sich, dass wir mit der Erhöhung der Steuerhebesätze Grundsteuer B und Vergnügungssteuer finanzwirtschaftlich richtig lagen“, führt der zuständige Fachbereichsleiter Jörg Valnion aus. Diese Maßnahmen waren erforderlich, um die Stabilisierungshilfe des Landes von 48,3 Millionen Euro zu erhalten. Mehreinnahmen bei diesen beiden Steuerarten konnten die erwarteten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer auffangen. „Es war klar, dass wir das Ergebnis der 2015 auf Einmaleffekten beruhenden Gewerbesteuer im Jahr 2016 nicht wiederholen konnten“, so Valnion. „Auf Basis der guten Netto-Steuereinnahmen werden wir wieder einen ordentlichen Jahresabschluss vorlegen können.“

