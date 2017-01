Wilhelmshaven: Stadtjugendpflege veanstaltet wieder Fußballnächte

Pressemeldung vom 13. Januar 2017, 11:49 Uhr

Die Stadtjugendpflege richtet auch 2017 wieder ihre traditionellen Fußballnächte aus. Los geht es am Samstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr in der Sporthalle Süd. Gespielt wird fünf gegen fünf – pro Team stehen dabei jeweils vier Feldspieler und ein Torwart auf dem Platz. Am Ende einer sportlichen und spaßigen Nacht dürfen sich nicht nur die drei Teams mit den meisten Toren, sondern auch das Team, das sich durch besondere Fairness hervortut, über einen Pokal freuen.

Die weiteren Fußballnächte finden am Samstag, 25. Februar, in der Nogathalle, am Samstag, 25. März, in der Sporthalle Süd und am Samstag, 22. April, in der Nogathalle statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Die Teilnahme an den Fußballnächten ist kostenlos. Damit die Kraftreserven lange halten, werden das Jugendzentrum Krähenbusch und das Freizeitzentrum während des Turniers Snacks und Getränke gegen kleines Geld anbieten.

Die Freizeitmannschaften können sich unter Angabe eines Teamverantwortlichen, dem Alter der Mitspieler und eines Teamnamens bis zwei Tage vor Beginn des jeweiligen Turniers unter fussballnachtwhv@googlemail.com anmelden.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven