Wilhelmshaven: Neuauflage der Broschüre „Wilhelmshaven erleben“ jetzt erhältlich

Pressemeldung vom 9. Februar 2017, 13:57 Uhr

Einen kompakten Überblick über die gesamte Stadt bietet die Bürgerbroschüre „Wilhelmshaven erleben“, die der Verlag „Kommunikation & Wirtschaft“ nun in Zusammenarbeit mit der Stadt Wilhelmshaven und dem Medienhaus Jade|Weser herausgegeben hat. Das 120 Seiten starke Werk informiert anschaulich über die Geschichte der Stadt, ihre Struktur und Organisation, die politischen Entscheidungswege, Freizeit- und Ausgehmöglichkeiten, die Bereiche Bildung und Wissenschaft, Wirtschaft, Veranstaltungen, Kultur und Sport und und und – kurz: über alles, was das Leben in Wilhelmshaven ausmacht. Die Broschüre „Wilhelmshaven erleben“ ist ab sofort kostenlos unter anderem im Rathaus sowie im Ratrium erhältlich oder kann online unter www.wilhelmshaven.de gelesen werden.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven