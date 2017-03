Wilhelmshaven: NDR1 kommt mit der Sommertour nach Wilhelmshaven

Pressemeldung vom 2. März 2017, 15:23 Uhr

Ein weiteres Großevent wird in diesem Jahr tausende Besucher nach Wilhelmshaven locken: Wie der NDR jetzt bekanntgegeben hat, startet die NDR Niedersachsen Sommertour ihre Rundreise durchs Land in diesem Jahr am 29. Juli in Wilhelmshaven. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach den beiden überaus erfolgreichen Stars@ndr2-Open Airs in den vergangenen Jahren nun an die gute Zusammenarbeit mit dem NDR anknüpfen können“, so Oberbürgermeister Andreas Wagner. „Insbesondere sind wir natürlich auf die Stadtwette gespannt – mal sehen, was der NDR1 hier von uns Wilhelmshavenern fordern wird. Aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass sich die Bürger unserer Stadt mächtig ins Zeug legen werden, um die Wette zu gewinnen.“

Für WTF-Chef Michael Diers und sein Team bedeutet der Zuschlag für Wilhelmshaven als erste Station der Sommertour gleichzeitig den Startschuss für die Vorbereitungen. „Jetzt gilt es, in enger Abstimmung mit dem NDR1 ein geeignetes Gelände zu finden und alles in die Wege zu leiten, damit wir im Sommer den Besuchern ein fantastisches Großevent bieten können.“

Welche Bands und Künstler auf der Bühne zu sehen sein werden, will NDR1 in den kommenden Wochen bekanntgeben. Soviel sei aber schon jetzt verraten: Für die Besucher wird der Eintritt kostenfrei sein.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven