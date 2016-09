Wilhelmshaven: HAUPTSAAK GESUND! erfolgreich gestartet

Pressemeldung vom 27. September 2016, 15:22 Uhr

Die niederdeutsche Erstaufführung der Komödie von Jens Hajek und Claudia van Veen ?Hauptsaak gesund!?, mit der das ?Theater am Meer? – Niederdeutsche Bühne Wilhelmshaven die Spielzeit 2016/17 eröffnete, findet begeisterte Zuschauer in den bisherigen ausverkauften Vorstellungen im kleinen Schauspielhaus an der Kieler Straße 63. Berufsregisseurin Nina Arena und das gesamte fünfköpfige Ensemble bekommen viel Lob von Publikum und Presse für die Umsetzung der frischen frechen Komödie, die von Bühnenleiter Arnold Preuß ins Niederdeutsche übersetzt wurde.

Die noch neue Komödie zeigt ein modernes Paar, das seine Liebe und sein Leben unbeschwert und in vollen Zügen genießt. Die plötzliche Schwangerschaft bringt eine bisher nicht gekannte Verantwortung für die beiden, dessen Liebe auf eine harte Probe gestellt wird. Auch dadurch, dass sich ihre Mutter und sein Vater als werdende Großeltern in das Geschehen einmischen. Das Publikum nimmt freudig Anteil an dem heiteren und manchmal auch turbulenten Weg des Erwachsenwerdens des zukünftigen jungen Elternpaares. Es spielen Claudia Ducci (die Schauspielerin Nicole), André Gelhart (den Fußballtrainer Tom), Helga Lauermann (die besorgte, etwas überkandidelte Mutter Dagmar), Rolf-Peter Lauxtermann (den deftigen Seebären Hannes) und Sandra Krüger (die quietsch fidele russische Krankenschwester Olga).

Die nächsten Vorstellungen sind

Samstag, 01.10.2016, 20:00 Uhr, Abo D Sonntag, 02.10.2016, 15:30 Uhr, Abo N2 Sonntag, 02.10.2016, 20:00 Uhr, Abo E Samstag, 08.10.2016, 20:00 Uhr, Abo F Sonntag, 09.10.2016, 15:30 Uhr, geschl. Vorstellung für die Banter Kirchengemeinde Sonntag, 09.10.2016, 20:00 Uhr, Abo G Mittwoch, 12.10.2016, 20:00 Uhr, Abo C Sonnabend, 15.10.2016, 20:00 Uhr, Abo H Sonntag, 16.10.2016, 15:30 Uhr, Abo N3 Sonntag, 16.10.2016, 20:00 Uhr, freier Verkauf Sonntag, 23.10.2016, 15:30 Uhr

Kartenvorverkauf: Theater am Meer, Kieler Straße 63 Telefon 04421/777749

theater-am-meer@ewetel.net Theaterbüro geöffnet: Montag, Mittwoch, Freitag von 10.30 bis 13.00 Uhr Dienstag und Donnerstag von 16.00 bis 18 Uhr

Quelle: Arnold Preuß, Wilhelmshaven