Wilhelmshaven: Günstiger Busfahren mit der Ehrenamtskarte

Pressemeldung vom 22. Dezember 2016, 16:53 Uhr

Wilhelmshaven. Besitzer einer Ehrenamtskarte kommen in Wilhelmshaven in den Genuss von vielen Vergünstigungen. Unter anderem zahlen sie bei einer Busfahrt nur den ermäßigten Tarif. Da sich die Lieferung der Ehrenamtskarten für das Jahr 2017/18 etwas verzögert, behalten die aktuellen Karten noch bis Ende Januar 2017 ihre Gültigkeit und können bis dahin auch in den Buslinien der Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft weiterhin genutzt werden.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven