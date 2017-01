Wilhelmshaven: Glasgalerie wird angerissen

Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 16:27 Uhr

Für den Abriss der Glasüberdachung in der Marktstraße beginnen am morgigen Dienstag, 18. Januar, die Vorarbeiten. Sobald die Baustelle eingerichtet ist, werden Gestell und Glaselemente entfernt. Der städtische Eigenbetrieb TBW rechnet für diese Arbeiten mit einer Dauer von etwa zwei Wochen. Im Anschluss erfolgen dann Anpassungsarbeiten in der Oberfläche und im Bereich der Straßenbeleuchtung. Die Abrisskosten belaufen sich auf rund 47.000 Euro. Alle Anlieger wurden bereits schriftlich informiert.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven