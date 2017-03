Wilhelmshaven: Bibliotheksführung am 2. März

Pressemeldung vom 28. Februar 2017, 14:03 Uhr

Die Stadtbibliothek Wilhelmshaven bietet am Donnerstag, 2. März, ab 10 Uhr wieder eine öffentliche Führung durch die Bibliothek an. Die Führung ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Während der ungefähr einstündigen Führung können sich die Teilnehmer über das Medienangebot der Stadtbibliothek informieren und im aktuellen Bestand an Büchern, CDs, DVDs und anderen Medien stöbern. In einer kurzen Einführung wird die Bedienung des elektronischen Katalogs der Bibliothek vorgestellt, der sowohl vor Ort als auch über das Internet von zu Hause aus genutzt werden kann. Für an der „Onleihe“ interessierte Teilnehmer gibt es erste Informationen über die Ausleihmöglichkeit von E-Books und anderen E-Medien.

Im Anschluss an die Führung können sich Interessierte sofort für einen Leseausweis anmelden und Medien aus der Bibliothek entleihen.

Bibliotheksführungen finden an jedem ersten Donnerstag im Monat, jeweils vormittags um 10 Uhr, statt. Weitere Termine für die Führungen sind der 6. April und der 4. Mai.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven