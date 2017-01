Wilhelmshaven: Auftaktveranstaltung „clever heizen“

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 15:55 Uhr

Mit der Kampagne „clever heizen!“ unterstützen die Stadt Wilhelmshaven, die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und der Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V. Hauseigentümer dabei, ihre Heizung zu optimieren und damit Heizkosten zu sparen. Das Angebot richtete sich an alle Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäuser, deren Heizung älter als fünf Jahre ist. Alle Interessierten sind herzlich zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr in den Vortragssaal der VHS (Vichowstraße 29) eingeladen. Bei dieser Veranstaltung wird die Kampagne, die vom 1. Februar bis zum 30. April läuft, vorgestellt sowie über Wissenswertes zur Heizungsoptimierung referiert.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven