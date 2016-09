Theater Bremen GmbH: Theaterprojekt in den Herbstferien von JUNGE AKTEURE hat noch Plätze frei!

Pressemeldung vom 19. September 2016, 15:22 Uhr

Sechzig experimentierfreudige Jugendliche zwischen 13 und 21 Jahren treffen sich vom 3. bis 9. Oktober zu einer intensiven Theaterwoche. Am 8. und 9. Oktober gibt es um 19 Uhr zwei Aufführungen im Moks am Theater Bremen zu sehen. In dieser Spielzeit entwickelt ein Team aus Theaterpädagogen, Schauspielern und Musikern ausgehend von dem Spielzeitthema des Jungen Theaters „All you beautiful strangers“ mit den 60 Jugendlichen einen gemeinsamen Theaterabend. Die Teilnahme ist kostenlos!

„Moks Box, das ist eine Woche Theater, die SchauspielerInnen des Moks-Ensembles, das Team der TheaterpädagogInnen und 60 Jugendliche! Sie stürmen das Moks, treffen sich am Montag ahnungslos als wunderschöne Fremde, werden am Dienstag zu Komplizen, zu Erzfeinden und best friends for ever am Mittwoch, zu einer verschworenen Gemeinschaft am Donnerstag und am Freitag kann man sich das Leben ohne die anderen gar nicht mehr vorstellen. Am Ende stehen zwei Vorstellungen im Moks und die Gewissheit: Ein Herbst ohne Moks Box ist zwar möglich, aber ganz und gar nicht erstrebenswert. Come on, all you beautiful strangers!“

Anmeldung und Infos unter 0421/3653-449 oder jungeakteure@theaterbremen.de. Rückfragen und Kontakt: Nathalie Forstman Bremen | nforstman@theaterbremen.de | 0421/3653-449.

Die Karten für die Vorstellungen sind an der Theaterkasse des Theater Bremen erhältlich, Tel. 0421/3653-333 oder online unter tickets.theaterbremen.de.

Quelle: Theater Bremen GmbH