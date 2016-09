Theater Bremen GmbH: Drei Wiederaufnahmen im Schauspiel

Pressemeldung vom 16. September 2016, 10:21 Uhr

„Die Familie Schroffenstein“, „Eine Familie“ und „Die Schutzbefohlenen“ wieder im Spielplan Gleich drei erfolgreiche Schauspielproduktionen der Vorjahre werden im September wieder aufgenommen.

Am Dienstag, 20. September um 20 Uhr wird zunächst Alexander Riemenschneiders Inszenierung von Heinrich von Kleists „Die Familie Schroffenstein“ wieder im Kleinen Haus zu sehen sein. Inhalt: Seit langem schon sind die Familien der Vetter von Schroffenstein durch einen Erbvertrag entzweit. Graf Rupert ist überzeugt, Sylvester habe seinen Sohn erschlagen, um auf diese Weise in den Besitz des Familienerbes zu gelangen. Am Grab schwört er blutige Rache.

Die Inszenierung „Eine Familie“ von Alize Zandwijk, seit dieser Spielzeit leitende Regisseurin im Schauspiel, wird am Freitag, 23. September um 19 Uhr im Theater am Goetheplatz wieder aufgenommen. Am Anfang des Stückes von Tracy Letts steht Beverly Weston, ein gescheiterter Autor, der plötzlich spurlos verschwindet. Zurück bleibt seine Frau Violet, krebskrank, tablettensüchtig und einsam. Um ihr beizustehen reist der gesamte Familienclan an: Drei Generationen, gefangen in Abhängigkeiten, aus denen alle seit Jahren versuchten zu fliehen. Lang vernarbte Wunden brechen auf – verdrängte Gefühle und lebensverändernde Geheimnisse.

Elfriede Jelinek konfrontiert das Publikum in „Die Schutzbefohlenen“, eine weitere Wiederaufnahme im Schauspiel, mit ihrer bitteren Wahrheit über Europa; dass die Menschenrechte eben nicht für alle gelten, sondern nur für die, die sie sich leisten können. Mit großer Direktheit und Wut kämpft die Nobelpreisträgerin nicht nur gegen Missstände des Asyls, sondern auch gegen die Verzweiflung über unsere eigene Passivität angesichts der Ohnmacht der Schutzbedürftigen. Am Donnerstag, 29. September um 20 Uhr wird diese Schauspielproduktion wieder im Kleinen Haus zu erleben sein.

THEATERBREMEN

Theater Bremen GmbH, Goetheplatz 1-3, 28203 Bremen Geschäftsführung: Prof. Michael Börgerding (Generalintendant), Michael Helmbold (kaufmännischer Geschäftsführer) Aufsichtsratvorsitzende: Carmen Emigholz Bremer Landesbank IBAN: DE05 2905 0000 1070 5550 00, BIC: BRLADE22XXX Die Sparkasse Bremen IBAN: DE39 2905 0101 0001 7140 05, BIC: SBREDE22XXX Amtsgericht Bremen HRB 5020, Steuernummer 7160802612, USt.-ID: DE 114439058

Termine: „Die Familie Schroffenstein“ Dienstag, 20. September, 20 Uhr, Kleines Haus „Eine Familie“ Freitag, 23. September, 19 Uhr, Theater am Goetheplatz „Die Schutzbefohlenen“ Donnerstag, 29. September, 20 Uhr, Kleines Haus

Quelle: Theater Bremen GmbH