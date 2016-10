Stadt Wilhelmshaven: Online-Preisrätsel der Stadtbibliothek

Pressemeldung vom 25. Oktober 2016, 14:07 Uhr

Die Stadtbibliothek Wilhelmshaven startet aus Anlass des am 24. Oktober 2016 stattfindenden bundesweiten „Tag der Bibliotheken“ ein Online-Preisrätsel. Per Smartphone oder Tablet-PC haben die Teilnehmer/innen Quiz-Fragen und andere Aufgaben rund um die Bibliothek sowie um Bücher und andere Medien zu lösen. Manchmal ist es auch von Vorteil, gerade in der Bibliothek zu sein. Für richtige Antworten gibt es Punkte, die drei Teilnehmer/innen mit den meisten Punkten gewinnen jeweils einen Büchergutschein über 20 Euro. Die genauen Teilnahmebedingungen liegen in der Stadtbibliothek aus oder können auf der Homepage der Stadtbibliothek eingesehen werden. Bei mehr als drei Teilnehmer/innen mit gleicher Punktzahl entscheidet das Los. Einsendeschluss ist der 30. November 2016 – an diesem Tag endet das Spiel.

Um am Online-Preisrätsel der Stadtbibliothek teilzunehmen, braucht man ein Smartphone oder einen Tablet-PC. Zunächst muss die kostenlose App „Actionbound“ aus den App-Stores für Apple oder Android heruntergeladen werden. Mit der App-Funktion „Code scannen“ wird nun ein QR-Code eingescannt, der auf Handzetteln in der Bibliothek oder auf der Homepage der Bibliothek abgebildet ist. Nun kann das Spiel beginnen.

Seit nunmehr 21 Jahren gibt es den „Tag der Bibliotheken“. Vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ins Leben gerufen, findet dieser seit 1995 jährlich am 24. Oktober statt und richtet die Aufmerksamkeit auf die etwa 10.000 Bibliotheken in ganz Deutschland. Seit Einführung des Tages wird in vielen Bibliotheken mit verschiedensten Aktionen auf die umfangreichen Leistungen der Bibliotheken und deren unverzichtbare Bedeutung als Kultur- und Bildungseinrichtungen hingewiesen. Weitere Informationen unter: www.stadtbibliothek-wilhelmshaven.de.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven