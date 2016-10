Stadt Wilhelmshaven: Konstituierende Sitzung des Seniorenbeirats

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:47 Uhr

Am Montag, 24. Oktober 2016 ab 11:00 Uhr, wird sich in den Räumen der Altenhilfe im 2. Obergeschoss der Gökerstraße 96, der neue Seniorenbeirat der Stadt Wilhelmshaven konstituieren. Frau Bürgermeisterin Ursula Glaser wird einleitende Worte und die Begrüßung der neu gewählten Mitglieder des Seniorenbeirates übernehmen. Danach folgt die Wahl des/der 1. Vorsitzenden sowie die Stellvertretung, eines Kassenwarts und eines/einer Protokollführers/in. Die Mitglieder des Seniorenbeirats wurden parallel zur Kommunalwahl am 11. September gewählt.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven