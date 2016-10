Stadt Wilhelmshaven: „Buschiaden … und andere Schmeicheleien“

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 14:42 Uhr

Ein Wilhelm-Busch-Abend mit Markus Maria Winkler und Jürgen Wegscheider

Am 25. Oktober 2016 findet um 19 Uhr im Lesesaal der Stadtbibliothek unter dem Motto „Buschiaden und andere Schmeicheleien“ eine szenische Lesung aus Werken von Wilhelm Busch mit Markus Maria Winkler und Jürgen Wegscheider statt. Karten für die Veranstaltung sind am Auskunftsplatz der Stadtbibliothek zum Preis von 6 Euro (Abendkasse: 7 Euro) erhältlich.

Wilhelm Busch ist zweifelsohne der Klassiker des Humors. Mit seinen Geschichten und Gedichten sorgt er für Lachen bei Jung und Alt.

Dem Publikum wird eine breite Auswahl von Hänschen Däumeling, Max und Moritz, Die Fliege bis zur Kritik des Herzens und vielem mehr geboten.

Die Schauspieler Markus Maria Winkler und Jürgen Wegscheider stöberten in Buschs Schatztruhe und präsentieren Ausgewähltes aus seinem Schaffen. In schneller Folge servieren sie turbulente Geschichten, feinsinnige Verse und skurrile Pointen.

Beide arbeiten seit über zehn Jahren zusammen und brachten viele gemeinsame Produktionen auf die Bühne.

Der gebürtige Wilhelmshavener Markus Maria Winkler war u. a. beim Tourneetheater Das Ensemble Jacob-Schwiers unter der Intendanz von Ellen Schwiers und Katerina Jacob, beim Südbayerischen Theaaterfestival, unter der Leitung von Cordula Trantow, sowie am Festspielhaus München, im Engagement. Mit seinen literarischen und musikalischen Programmen gastiert er in deutsch-sprachigen Raum.

Der Kärntner Jürgen Wegscheider spielte an Theatern in Frankfurt/Main, München und Essen und war regelmäßig auf Theatertournee. Mit seinen vorwiegend literarisch-kabarettistischen Programmen ist er in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs.

Quelle: Stadt Wilhelmshaven