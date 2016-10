Sehnde: Erstes Erzählcafé für schwangere Frauen in Sehnde!

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 14:44 Uhr

Schwangerschaft und die Geburt sind heute „hochtechnisierte Prozesse“, die es werdenden Müttern manchmal schwer machen, die Schwangerschaft als positive und freudige Zeit zu erleben.

Es ist noch gar nicht so lange her, da haben Mütter und Großmütter ihr Wissen selbstverständlich weitergegeben und werdenden Müttern so einen Teil ihrer Unsicherheit genommen.

Um schwangeren Frauen diesen Austausch zu ermöglichen, wird es in Sehnde ein Erzählcafé geben. In einem entspannten Rahmen können Großmütter, Mütter, Hebammen, Ärztinnen und andere Expertinnen ihr Wissen an werdende Mütter weitergeben.

Das Erzählcafé bietet eine entspannte und angenehme Runde, in der bei Kaffee und Kuchen Wissen und Erfahrungen ausgetauscht werden können.

Das Erzählcafé wird sein Kuchenbuffet am Samstag, 29.10.2016 ab 15 Uhr in der Nordstr. 28 in Sehnde öffnen. Alle schwangeren Frauen (und Frauen, die eine Schwangerschaft planen) sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich!

Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne telefonisch an die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sehnde unter 05138 707-224 oder per E-Mail unter sarah.peters@sehnde.de.

Quelle: Stadt Sehnde