Pressemeldung vom 15. September 2016, 15:51 Uhr

Jürgen Brähmer bestreitet am 1. Oktober seine nächste und wohl bisher schwerste Titelverteidigung. Im Jahnsportforum (live ab 22.45 Uhr in SAT.1) kommt es endlich zum Duell mit einem alten Bekannten: Nathan Cleverly. Beide sollten bereits in den Jahren 2011 bzw. 2015 aufeinandertreffen. Nun ist es endlich soweit! Bevor die beiden Boxer in den Ring steigen, laden wir Sie herzlich ein, Jürgen Brähmer, seinen Coach Conny Mittermeier und Tyron Zeuge am Olympiastützpunkt Schwerin zu besuchen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, eine Trainingseinheit des WBA-Champions zu verfolgen. Foto- und Videoaufnahmen sind wie immer ausdrücklich erwünscht. Im Anschluss geht es direkt zur unten genannten Location. Dort stehen alle Beteiligten für Interviews zur Verfügung.

!!!Wichtig!!!: Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur nach Anmeldung unter accreditation@se-box.de bis Dienstag (20. September), 12 Uhr, möglich ist!

Quelle: Sauerland Event GmbH