Region Hannover: „Welcome back“: Netzwerktreffen für Berufswiedereinsteigerinnen

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 14:50 Uhr

Neue Kontakte, Raum für Austausch und wertvolle Impulse für den beruflichen Wieder- oder Quereinstieg: Viermal im Jahr lädt die Koordinierungsstelle Frau und Beruf zum Netzwerktreffen für Berufswiedereinsteigerinnen ein. Beim nächsten Treffen am Montag, 6. Februar 2017, von 17.45 Uhr bis 20.30 Uhr im Haus der Region, Hildesheimer Straße 18, Raum N003, geht es ums Umsteigen und berufliche Perspektiven durch einen Quereinstieg.

Drei ganz unterschiedliche Quereinsteigerinnen werden von ihren Erfahrungen und den wichtigsten Schritten in ihrer beruflichen Entwicklung berichten: Anna Brandes, Gründerin und Inhaberin der Firma Waldlichtung, Cristina Marina, Projektmanagerin im Diversity Management, und Petra Wegner, Personalrätin der Region Hannover und Ratsfrau. Stefanie Renk, selbst Quereinsteigerin und -denkerin, wird die Runde moderieren. Das Treffen steht unter dem Motto „Gönnen Sie sich eine neue Sichtweise“.

Eine Anmeldung bis Dienstag, 31. Januar 2017, ist erwünscht per E-Mail an frauundberuf@region-hannover.de, telefonisch unter (0511) 616 23542 oder per Fax an (0511) 616 23549. Alle Infos zum Netzwerktreffen und zur Arbeit der Koordinierungsstelle sind auch zu finden unter www.frau-und-beruf-hannover.de. Das Jahresprogramm 2017 der Koordinierungsstelle Frau und Beruf beinhaltet über 100 Angebote zur beruflichen Orientierung und Qualifizierung und ist ebenfalls unter www.frau-und-beruf-hannover.de abrufbar.

Die Koordinierungsstelle Frau und Beruf begleitet Frauen mit Familie auf den Karriereweg, beim beruflichen Wiedereinstieg oder der Neuorientierung. Durch individuelle Beratung wird zielgerichtet an der Erwerbstätigkeit gearbeitet. In Einzelgesprächen werden Frauen zu Fragen des Wiedereinstiegs in den Beruf, der Fortbildung während der Elternzeit oder zur beruflichen Neuorientierung beraten und informiert. Das Beratungsangebot der Koordinierungsstelle ist kostenlos und findet in vertraulichen Einzelgesprächen statt. Koordinierungsstelle Frau und Beruf Region Hannover: ein Projekt gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Landes Niedersachsen, in der Trägerschaft der Region Hannover.

Quelle: Region Hannover