Region Hannover: Warnung übers Handy: KATWARN geht an den Start

Pressemeldung vom 28. September 2016, 16:25 Uhr

Landeshauptstadt und Region Hannover führen Warnsystem ein

Im Gefahren- und Katastrophenfall werden die Menschen in der Landeshauptstadt und den Umlandkommunen ab sofort über ihr Mobiltelefon gewarnt: Das Warn- und Informationssystem KATWARN steht als App für Smartphones zur Verfügung und kann kostenlos heruntergeladen werden. Der vom Fraunhofer-Institut FOKUS entwickelte Warnservice soll die Menschen in der ganzen Region Hannover ergänzend zu Lautsprecheransagen, Internetportalen, sozialen Medien und Rundfunk über Gefahrensituation warnen und informieren. Den Startschuss für KATWARN gaben heute gemeinsam Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok und Regionspräsident Hauke Jagau. Vielen Menschen in der Landeshauptstadt und der übrigen Region Hannover sind noch die notwendigen Evakuierungen aufgrund von Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen nach Bombenfunden in den zurückliegenden Jahren in Erinnerung. Damit in Fällen wie diesen sowie auch bei Gefahren durch Großbrände, Chemieunfälle, schweren Unwettern und anderen außergewöhnlichen Ereignissen die Menschen schnell gewarnt und richtig informiert werden, nehmen die Landeshauptstadt und die Region Hannover das Warn- und Informationssystem KATWARN in Betrieb. Die Smartphone-App empfängt ortsbezogen die behördlichen Warnungen zum aktuellen Standort des Nutzers sowie auch zu weiteren frei wählbaren Postleitzahlengebieten oder Adressangaben. Auf diesem Weg erreichen die Warnungen nicht nur die Menschen, die sich zum Zeitpunkt einer Gefahrensituation in einem ausgewählten Warnbezirk aufhalten, sondern auch diejenigen, die diese Adresse zuvor in der App angegeben haben. Zusätzlich bietet KATWARN als Smartphone-App die Möglichkeit, deutschlandweit die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Unwettern und extremen Unwettern zu empfangen.

Quelle: Region Hannover