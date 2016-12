Region Hannover: Vorstellung des Jahresprogramms der Koodinierungsstelle Frau und Beruf

Pressemeldung vom 14. Dezember 2016, 16:03 Uhr

Insgesamt über 100 Angebote zur beruflichen und persönlichen Orientierung, Qualifizierung und Balance, darunter Workshops für Mütter und Väter in Elternzeit, eine Intensivwoche in Rhetorik und ein Seminar „Fit for Life“: Ein Blick in das neue Programmheft der Koordinierungsstelle Frau und Beruf der Region Hannover lohnt sich. Das Netzwerken von Frauen untereinander und mit Blick auf Unternehmen und Arbeitgeber findet mit den regelmäßigen Netzwerktreffen „Welcome Back“ eine Fortsetzung. Einen neuen Schwerpunkt setzt das Programm mit Angeboten für berufserfahrene Frauen und Frauen in Führungspositionen. Selbst wer wenig Zeit hat, kann sich in so genannten Webinaren online weiterbilden. Alle Angebote werden bei einem kleinen Pressefrühstück am

Mittwoch, 14. Dezember 2016, um 10 Uhr im Café „Zurück zum Glück“, Hindenburgstraße 7, 30175 Hannover

von Christiane Finner, Leiterin der Koordinierungsstelle Frau und Beruf, vorgestellt.

Quelle: Region Hannover