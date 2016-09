Region Hannover: Region bezuschusst Junges Schauspiel

Pressemeldung vom 28. September 2016, 16:50 Uhr

Regionsversammlung beschließt verlängerte Förderung bis 2020 Region Hannover/Hannover. Darstellende Kunst und kulturelle Bildung in der Region Hannover unterstützen – am heutigen Dienstag (27.9.) hat die Regionsversammlung die Verlängerung der Förderung des Jungen Schauspiels um drei Jahre beschlossen. In dem Zeitraum 2018 bis 2020 sollen dafür jeweils jährlich bis zu 100.000 Euro in die Haushalte eingestellt werden. „Das künstlerische und theaterpädagogische Angebot des Jungen Schauspiels trägt erheblich dazu bei, Jugendliche interkulturell zu sensibilisieren und zu stärken“, so Regionspräsident Hauke Jagau. „Umso wichtiger ist es, das Junge Schauspiel durch die Förderung in ihrer schulübergreifenden Arbeit mit jungen Menschen zu unterstützen und vor allem eine längerfristige Planungssicherheit zu gewährleisten.“ Mit über 260 Aufführungen und Workshops ist das Junge Schauspiel pro Spielzeit in der Region Hannover aktiv. Dazu zählen Klassenzimmerstücke („Der Junge mit dem längsten Schatten“, „Der gute Mensch von Sezuan“), Aula-Produktionen („Tschick“, „Und auch so bitterkalt“) und theaterpädagogische Workshops in Schulen. Theaterlabore, Theaterjugendclubs, das Ballhof-Café sowie die jährliche Ausrichtung des „Jugend spielt für Jugend“-Festivals liegen ebenfalls in der Hand des Jungen Schauspiels. Partnerschulen des Jungen Schauspiel finden sich in Barsinghausen, Berenbostel, Hannover, Hemmingen und Seelze. Weitere Kooperationen mit Schulen gibt es in den Kommunen Burgdorf, Gehrden, Hannover, Neustadt a. Rbge., Pattensen, Springe, Wennigsen und Wunstorf.

Quelle: Region Hannover