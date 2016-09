Region Hannover: Programm „Förderung von Maßnahmen zum Spracherwerb“

Pressemeldung vom 15. September 2016, 14:49 Uhr

Im September 2015 hat das Ministerium für Kultur und Wissenschaft das Programm zur „Förderung von Maßnahmen zum Spracherwerb (Deutsch) von Flüchtlingen“ aufgelegt, das 2016 mit 8,6 Millionen Euro fortgesetzt wird. Für den Bereich der Region Hannover ohne Landeshauptstadt übernimmt nun die Region Hannover die Koordination und Verwaltung dieses Programms. Warum und was das konkret bedeutet, darüber informiert Sozialdezernent Erwin Jordan in einem Pressegespräch am

Donnerstag, 15. September, 11 Uhr, Haus der Region Hannover, Raum 77, Eingang Maschstraße 25, 30167 Hannover.

Gesprächspartnerin und -partner sind: ? Erwin Jordan, Dezernent für soziale Infrastruktur der Region Hannover ? Inga Lücking, Projektkoordinatorin, Team Steuerung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)

Quelle: Region Hannover