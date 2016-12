Region Hannover: Kultur im Schloss: Vision String Quartet & Haiou Zhang

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 11:27 Uhr

Das 2012 gegründete Vision String Quartet ist ein junges erfolgreiches Streichquartett, das neben den Werken der konventionellen, klassischen Literatur auch gerne stilübergreifende Programme entwickelt. Zu Gast im Schloss Landestrost ist das junge innovative Ensemble zusammen mit Pianist Haiou Zhang am Mittwoch, 21. Dezember, 20 Uhr. Konzertbesucherinnen und -besucher zahlen 19, ermäßigt 13 Euro.

Das ganze breite Band an Spieltechniken, komplexen Rhythmen, Harmonien und Klangfarben hat das Vision String Quartet in seinem Repertoire – zahlreiche Förder-Preise und Auszeichnungen sowie eine starke Konzertnachfrage belegen, dass das Ensemble noch eine steile Karriere vor sich hat. So gewann das Vision String Quartet zum Beispiel beim „Concours de Genève“ 2016 den mit 20.000 Schweizer Franken dotierten ersten Preis. Aus dem Streichquartett-Wettbewerb ist die deutsche Quartettformation nicht nur als Sieger hervorgegangen, sondern hat auch den Publikumspreis sowie den Preis des jungen Publikums erhalten.

Haiou Zhang zählt zu den erfolgreichsten Pianisten seiner Generation. Er ist seit vielen Jahren auf allen internationalen Bühnen zu Gast und arbeitet mit international namhaften Orchestern zusammen. Im Laufe seiner Karriere hat er sich zu einem Klangmagier von faszinierender Intensität entwickelt und sorgt mit seinem Klavierspiel in seinen Konzerten stets für Gänsehaut.

Das Programm des Abends sind Streichquartette von Samuel Barber und Claude Debussy sowie das Klavierquintett A-Dur op. 81 von Anton Dvorak mit Haiou Zhang am Klavier. Ab 18 Uhr können Konzertgäste sich der einstündigen Führung durch das Schloss, den Amtsgarten und die Kasematte anschließen. Eine Anmeldung unter Telefon 05032 – 89 91 54 ist erwünscht.

Vorverkauf Eintrittskarten für die Veranstaltungen der Reihe „Kultur im Schloss“ sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich: www.reservix.de. Die Reservix-Hotline ist täglich von 0 bis 24 Uhr unter Telefon (01805) 700733 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz höchstens 0,42 €/Minute) erreichbar. Vorverkauf im Schloss Landestrost, Schlossstr. 1, 31535 Neustadt unter Telefon (05032) 899-154 oder per E-Mail: kultur@region-hannover.de. Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8-12 Uhr und 13-16 Uhr; Fr. 8 bis 13 Uhr.

Quelle: Region Hannover