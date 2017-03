Region Hannover: Kultur im Schloss: Natalia Mateo

Pressemeldung vom 28. Februar 2017, 16:41 Uhr

Nachholkonzert am 2.3. Neustadt am Rbge. Aus Krankheitsgründen musste ihr Konzert am Valentinstag abgesagt werden, jetzt kommt Natalia Mateo am Donnerstag, 2. März, 20 Uhr, ins Neustädter Schloss Landestrost – mit ihrem neuen Album „Heart of Darkness“ im Gepäck. Sie ist eine der neuen Stimmen im zeitgenössischen Jazz und gewann 2016 den Echo Jazz als Newcomerin des Jahres: Natalia Mateo schöpft unangepasst und weit weg von Klischees aus der slawischen Liedtradition, aus amerikanischem Jazz und dem Singer-Songwritertum sowie der zeitgenössischen Pop- und Rockmusik. Natalia Mateo setzt selbst geschriebene Stücke mit englischen und auch polnischen Texten in eine zeitgemäße Ästhetik um, während die Band rund um die Sängerin individuelle Arrangements entwickelt, die Konventionelles entschieden hinter sich lassen. Konzertgäste zahlen 15, ermäßigt 10 Euro Eintritt.

Ab 18 Uhr können Konzertgäste an der kostenlosen Führung durch das Schloss, den Amtsgarten und die Kasematte teilnehmen. Um Anmeldung unter Tel. 05032-899154 wird gebeten.

Vorverkauf Eintrittskarten für die Veranstaltungen der Reihe „Kultur im Schloss“ sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich: www.reservix.de. Die Reservix-Hotline ist täglich von 0 bis 24 Uhr unter Telefon (01805) 700733 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz höchstens 0,42 €/Minute) erreichbar. Vorverkauf im Schloss Landestrost, Schlossstr. 1, 31535 Neustadt unter Telefon (05032) 899-154 oder per E-Mail: kultur@region-hannover.de. Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9-12 Uhr und 13-16 Uhr; Fr. 9 bis 12 Uhr.

Quelle: Region Hannover