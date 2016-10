Region Hannover: Kultur im Schloss: Moonlight Swing

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 14:19 Uhr

Let’s swing – das ist das Motto am Freitag, 21. Oktober, im Schloss Landestrost, Schlossstr. 1, in Neustadt.

Am Abend um 20 Uhr heißt es „Get ready to swing!“, wenn sich das Schloss Landestrost wieder in einen Ballsaal verwandelt, in dem der Tanzboden bei Swing und Jive bebt. Bun-Jon & The Big Jive aus Hamburg begeistern mit Klassikern genauso wie mit modernen Titeln und Interpretationen unter anderem von Louis Jordan, Nat King Cole und Ray Charles bis hin zu Ray Collins – eben alles, was Swing, Groove, Drive und Jive hat. Die Jazzmusiker versprechen, dem Bewegungsdrang und der Tanzwut ihrer Zuhörer bis zum Ende ihrer Kräfte nachzukommen, selbst nach dem Konzert muss es noch nicht nach Hause gehen: Dann präsentiert DJ Mr. Gin seine Swing-Spezialitäten. Besucherinnen und Besucher zahlen 19, ermäßigt 13 Euro.

Die passenden Tanzschritte zum abendlichen Konzert gibt’s im nachmittäglichen Lindy-Hop-Workshop von 15 bis 18 Uhr im Kamin-Saal: In der ersten Hälfte geht es um Triple Steps mit ein paar leicht zu lernenden Figuren dazu. Eine kleine Verschnaufpause bei Kaffee und Kuchen lässt auch den Kopf wieder frei werden. Im zweiten Teil lernen Tanzwillige, mit dynamischen Kick Steps auch ein schnelleres Tempo federleicht zu bewältigen. Anmeldungen bitte paarweise unter: anmeldung@swing-rambler.de. Der Eintritt kostet 36 Euro inkl. Kaffee und Kuchen.

Vorverkauf Eintrittskarten für die Veranstaltungen der Reihe „Kultur im Schloss“ sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich: www.reservix.de. Die Reservix-Hotline ist täglich von 0 bis 24 Uhr unter Telefon (01805) 700733 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz höchstens 0,42 €/Minute) erreichbar. Vorverkauf im Schloss Landestrost, Schlossstr. 1, 31535 Neustadt unter Telefon (05032) 899-154 oder per E-Mail: kultur@region-hannover.de. Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8-12 Uhr und 13-16 Uhr; Fr. 8 bis 13 Uhr.

Quelle: Region Hannover