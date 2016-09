Region Hannover: Kultur im Schloss: Ausstellung „Polar“

Pressemeldung vom 14. September 2016, 16:52 Uhr

Plastiken, Objekte, Zeichnungen von Barbara Lütjen & Wolf Gloßner

Neustadt am Rbge. Gegensätze ziehen sich an: Am Freitag, 23. September, 19 Uhr wird im Schloss Landestrost in Neustadt a. Rbge. mit einer Einführung von Giso Westing die Ausstellung „Polar“ eröffnet. Sie bildet den vierten Teil der Ausstellungsreihe „Dialoge“. Zu sehen sind Plastiken, Objekte und Zeichnungen von Barbara Lütjen und Wolf Gloßner, die beide in Langenhagen leben und arbeiten. Interessierte können die Ausstellung bis Sonntag, 30. Oktober während der Öffnungszeiten mittwochs bis freitags 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags 14 bis 18 Uhr und zu den Konzerten besuchen. Der Eintritt ist frei.

In der Ausstellungsreihe „Dialoge“ werden die Arbeiten jeweils zweier Künstlerpersönlichkeiten miteinander kombiniert. Der Titel „Polar“ umschreibt den Bezug der gezeigten Werke zueinander: Zwei gegensätzliche, scheinbar einander ausschließende Positionen ergeben ein neues, reizvolles Ganzes. Barbara Lütjens zerbrechlich wirkende Papierobjekte wirken wie Boten aus einer geheimnisvollen Welt: Gefäße, die in ihrer Zartheit fast organisch anmuten, langgezogene spitzhutähnliche Gebilde, die auf langen Stängeln „himmelwärts“ streben, Formationen weißer Objekte, die an Flügel erinnern.

Den Gegenpol dazu bilden standfest und elegant die Stahlplastiken von Wolf Gloßner. Mit sichtbaren Schweißnähten und scharfen Kanten verkörpern sie Temperament und Angriffslust. Häufig mehrteilig aufgebaut, stehen sie für eine Balance der Kräfte, die sie bei aller immanenten Aggression harmonisch wirken lässt.

Quelle: Region Hannover