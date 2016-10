Region Hannover: „In den Job gewählt“: Sich am Telefon erfolgreich bewerben

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 10:59 Uhr

Sich telefonisch bewerben: Das kann erfolgreich sein und kann Bewerberinnen deutlich von ihren Mitbewerbern abheben. Doch in welchen Fällen ist eine telefonische Bewerbung sinnvoll und wie bereitet man sich darauf vor? Das Seminar „In den Job gewählt…“ der Koordinierungsstelle Frau und Beruf, das an den Montagen 24. und 31. Oktober von 9 bis 13 Uhr stattfindet, bietet Frauen ein professionelles Coaching für die telefonische Bewerbung.

Die Referenten Claudia Tetz-Froböse, Autorin und Coach, sowie Jochen Ziepke, Personalfachwirt und Trainer, sprechen mit den Teilnehmerinnen die wichtigsten Fragen durch: Braucht man einen Gesprächsleitfaden? Wie kommt man zum richtigen Ansprechpartner? Wenn die Bewerbung schriftlich erfolgt ist, darf man telefonisch nachfassen? Das Seminar kostet 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) und findet im Konferenzraum im Haus der Wirtschaftsförderung, Vahrenwalder Straße 7, in Hannover statt.

Um Anmeldung wird gebeten: per E-Mail an frauundberuf@region-hannover.de oder per Fax an (0511) 616-23549. Alle Infos und Angebote der Koordinierungsstelle Frau und Beruf der Region Hannover gibt es auch online unter www.frau-und-beruf-hannover.de.

Die Koordinierungsstelle Frau und Beruf begleitet Frauen mit Familie auf dem Karriereweg, beim beruflichen Wiedereinstieg oder der Neuorientierung. Durch individuelle Beratung wird zielgerichtet an der Erwerbstätigkeit gearbeitet. In Einzelgesprächen werden Frauen zu Fragen des Wiedereinstiegs in den Beruf, der Fortbildung während der Elternzeit oder zur beruflichen Neuorientierung beraten und informiert. Das Beratungsangebot der Koordinierungsstelle ist kostenlos und findet in vertraulichen Einzelgesprächen statt.

Die Koordinierungsstelle Frau und Beruf Region Hannover ist ein Projekt in Trägerschaft der Region Hannover, gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Landes Niedersachsen.

Quelle: Region Hannover