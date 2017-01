Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 10:20 Uhr

Auch in diesem Jahr präsentiert die Gedenkstätte Ahlem zusammen mit Radio Leinehertz 106.5 und dem Café Glocksee eine Musikreihe mit Künstlerinnen und Künstlern aus Israel. Das Konzert von LFNT und Bucharest am Donnerstag, 26. Januar 2017, im Café Glocksee, bildet den Auftakt der Reihe und verspricht ein mitreißender Konzertabend zu werden, den die zwei Bands gemeinsam bestreiten. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 7 Euro im Vorverkauf und 9 Euro an der Abendkasse.

LFNT ist eine vierköpfige israelische Band, die ihren Lebensmittelpunkt inzwischen in Berlin gefunden hat. Ran Nir gründete die Indie-Rock-/Psych-Folk-Gruppe 2012 in Tel Aviv und war zuvor bereits als Bassist von Asaf Avidan & the Mojos verantwortlich für den Aufstieg der israelischen Musikszene. 2014 zog Ran nach Berlin und veröffentlichte mit „Time to Bleed“ das zweite Album seiner Band. Aktuell arbeiten die Jungs an ihrem dritten Album, das noch experimenteller wird.

Bucharest gründeten sich erst 2012 in Tel Aviv, obwohl sich alle Mitglieder der Band bereits seit ihrer Kindheit kennen. Ein Jahr später erschien ihr gleichnamiges Debutalbum. Dabei orientieren sie sich vor allem am Punk der späten 1970er Jahre sowie Post-Punk-Einflüssen und natürlich an der florierenden Indie-Szene Tel Avivs. Die Band arbeitet gerade an ihrem zweiten Album, das ihre Fangemeinde sicherlich noch erweitern wird.

Tickets für das Konzert von LFNT und Bucharest gibt es bei 25music, Lister Meile 25, 30161 Hannover, und bei Rockers, Weckenstraße 1, 30451 Hannover, sowie unter https://shop.ticketscript.com.

Termin: Donnerstag, 26. Januar 2017, 20 Uhr Ort: Café Glocksee, Glockseestraße 35, 30169 Hannover Eintritt: 7 Euro (Vorverkauf), 9 Euro (Abendkasse)

Quelle: Region Hannover